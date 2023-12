O Concello de Vedra alenta á súa poboación para manterse na categoría de municipio con máis de 5.000 habitantes. Porque, como lembran os seus gobernantes, a día 12 de decembro este municipio “conta con catro mil novecentas sesenta persoas empadroadas”, a apenas corenta individuos de poder acadar o límite entre os entes locais máis pequenos e medianos. Con este motivo, a entidade local comparte un ano máis a súa campaña baixo o lema Se es de Vedra, se gozas de Vedra, se vives en Vedra... empadróate en Vedra!

Deste xeito búscase que esas persoas que aínda non deron o paso de empadroarse o fagan antes do 30 de decembro nas dependencias municipais. Un trámite que só implica achegarse ás mesmas co DNI porque, como lembran dende a Alcaldía, trátase dunha acción “sinxela e rápida que pode axudar moito a que Vedra non baixe de categoría”, subliñan as mesmas fontes.

Hai que lembrar que Vedra é limítrofe coa capital de Galicia, e nunca baixou dos 5.000 vecinos dende o ano 1900 (o récord tivérono en 1940, cun total de 5.900 persoas empadroadas). Para calquera dúbida ao respecto o Concello lembra que se pode chamar ao número 981 814 612 en horario de 09.00 a 14.00 horas de luns a venres.