O alcalde de Ribeira, Luis Pérez, presentou o programa Bonos QR Amaribeira, que ten por obxectivo o fortalecemento dos comercios e establecementos hostaleiros do municipio. Cada usuario disporá dun saldo de 30 € para a realización do desconto nas compras. Ditos descontos serán de 10 € por cada 30 € de compra mínima, ata un máximo de 30 € de desconto por persoa usuaria do bono QR, de maneira que o Concello subvencionará o 33,33% de cada compra.

O importe do bono poderase consumir nas compras de bens e servicios realizadas nos establecementos adheridos ao programa entre o 15 de decembro e o 31 de xaneiro. Poderán adherirse todos os establecementos comerciais e de hostalería que desenrolen a súa actividade no concello no réxime de autónomos ou pemes, a través da páxina web amaribeira.gal. Por outra banda, gardaranse bonos físicos para as persoas maiores que non poidan adquirilos de xeito electrónico, e estarán dispoñibles este venres a partir das 09.00 horas na Casa da Xuventude. Na presentación participaron tamén o presidente da patronal, Francisco Martínez, e os concelleiros Vicente Mariño, Genoveva Betanzos e Francisco Suárez-Puerta.