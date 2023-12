O Hotel Bela Fisterra acollerá este domingo ás 18.00 horas a presentación literaria de Lo que debí decite, a primeira obra autobiográfica da ceense Ainhoa Conde. Trátase dunha colección de cartas destinadas a máis de 70 persoas e lugares que desempeñaron un papel relevante na súa vida, desde a infancia ata a súa idade adulta. “As cartas están destinadas só á xente que, por algunha razón, me quedara algunha mensaxe pendente por entregarlle, ben por falta de tempo, de valor, ou por non darse as circunstancias que propiciasen esas conversas que, ás veces, se nos fan difíciles”, explica. Conde será presentada por Pepe Formoso, dono do citado hotel, nun acto que contará co acompañamento musical de Miguel Blanco “e cunha sorpresa”. En 2022 publicou Devotos do destino, unha narrativa lírica cuxa portada ilustrou cunha foto de Fisterra. Neste caso elixiu Muxía.