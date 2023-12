A alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, recibiu a doazón de material para o Servizo Municipal de Emerxencias da man da empresa local Fuego y Mar, formación integral. Na recepción deste material tamén estiveron o concelleiro de Relacións Veciñais, Juan Cerqueiro, e unha representación de Protección Civil e da Policía Local.

Así, a alcaldesa agradeceu este xesto por parte da compañía local, que doou un total de seis cascos e 12 traxes de parque (dous para cada traballador). Desta forma, os integrantes do servizo terán nova indumentaria para realizar os seus labores con todas as garantías e seguridade. Neste senso, a rexedora trasladou a importancia de renovar os equipos de protección individual e, salientou, que o Consistorio mantivo diversas xuntanzas co persoal de emerxencias para coñecer de primeira man as súas necesidades e demandas, co fin de mellorar o desempeño das súas funcións.

Actualmente, este dispositivo conta con 6 persoas contratadas que se encargan de manter o servizo. Estes traballadores coordínanse con outras 18 persoas, de carácter voluntario, coas que conta a agrupación, sumando un conxunto de 25 efectivos en Teo. Aproveitando a ocasión, visitou a sede de Fuego y Mar.