A Asociación Boirense de Empresarios vén de ser recoñecida cun accésit de carácter honorífico nos Premios Nacionais de Comercio 2023, no apartado de centros comerciais abertos. Xa en 2015 a patronal boirense recibira a mención especial e en 2019 outro accésit, polo que este é o terceiro galardón nos Premios Nacionais de Comercio nun período de tan só oito anos, “o que supón un fito impresionante e converte á nosa nunha das asociacións a nivel nacional con máis recoñecementos nesa convocatoria”, dixo ao respecto o presidente da ABE, Daniel García.

Os citados recoñecementos creáronse en 1997 para distinguir o especial labor dos concellos nas súas actividades de renovación urbana comercial, e dos pequenos comercios, no seu labor de desenvolvemento e modernización empresarial. Posteriormente incluíuse unha terceira categoría para os centros comerciais abertos.

Son o máximo galardón que entrega o Estado en recoñecemento ao traballo a prol do pequeno comercio, “feito que supón un enorme orgullo ademais do recoñecemento ao traballo realizado pola entidade dende que en 2005 se creou o Centro Comercial Aberto de Boiro”, engadiu.

A entrega desta mención especial farase proximamente en Madrid.

Daniel García quixo felicitar ao resto de gañadores polo traballo que realizan cada día a prol do pequeno comercio e “agradecer ao xurado dos premios por ter valorado o noso traballo a prol do pequeno comercio de Boiro, así como ás xuntas directivas que axudaron a crear e consolidar este proxecto, aos traballadores da asociación e ás entidades e organismos públicos que colaboran con nós, con especial mención ao Concello de Boiro”. “O máis importante é dar as grazas aos nosos socios, ás empresas e negocios de Boiro, que son a razón deste éxito, xa que participan masivamente das nosas campañas e actividades”, dixo.

Por outra banda, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o presidente da patronal asinaron este xoves un convenio de colaboración entre a administración local e a entidade para a promoción económica e comercial do municipio.

O obxectivo desta subvención, que ascende a 30.000 euros, é levar a cabo actividades e propostas para a dinamización comercial e promoción económica do municipio. “A ABE é a principal asociación de empresarios de Boiro e, durante todo o ano, realiza campañas que contribúen á dinamización comercial e económica do concello e do noso empresariado local”, afirmou o alcalde.

Ademais das campañas específicas que a ABE realiza ao longo do ano, conta con persoal administrativo e técnico dedicado ao asesoramento no eido do emprendemento e á actividade empresarial.