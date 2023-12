O Consello da Xunta deu luz verde este xoves á licitación, por anticipado de gasto neste mesmo 2023, da ampliación do IES Aquis Celenis de Caldas. O orzamento é de 5.524.064 €, dividido en dúas anualidades (2 millóns máis do que estaba previsto).

O edificio actual, de 35 anos, ten carencias de espazo, dado o incremento da matrícula de Bacharelato, pois este centro acolle a alumnado de Barro, Cuntis, Moraña, Portas, así como da propia Caldas de Reis.

Parte das instalacións do centro deben ser modernizadas. Deste xeito, o proxecto inclúe melloras de ampliación dos espazos e acondicionamento. No referido á ampliación, realizarase en vertical, engadindo unha nova altura ao edificio, con 2.400 m² e o conseguinte cambio de cuberta. O obxectivo é crear novas aulas para ESO e Bacharelato e adaptar o centro ás recomendacións de espazos flexibles e polivalentes do Plan de nova arquitectura pedagóxica, a folla de ruta da Xunta para a modernización dos centros educativos.

A maiores, ampliarase o centro polo lateral para crear un novo ximnasio e un soportal cuberto.

No edificio actual acometerase unha redistribución parcial das plantas existentes. Ademais, farase o illamento completo mediante sistema SATE, a renovación total de fiestras (270 unidades e 636 m²) e o cambio da totalidade das luminarias, instalándoas de tipo led (787 unidades).

A obra licitarase xa este ano.