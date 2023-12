A asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos, de Ribeira, segue a alcanzar importantes fitos na prestación de apoio e asesoramento a persoas en risco de exclusión social e laboral. Durante este ano 2023, o Servizo de Orientación Laboral que a entidade presta en colaboración coa Xunta conseguiu achegar recursos e formación a máis de 419 persoas con discapacidade, ao tempo que realizou unha media de 1.930 intervencións, un 20% máis que no exercicio anterior.

Así, en base aos bos datos desta anualidade, o departamento de Emprego da entidade espera superar o número de insercións acadadas o pasado ano e chegar ás 320. O principal obxectivo deste equipo é a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral das persoas en situación de desemprego, para o que combina accións formativas e de asesoramento aos usuarios coa prospección e mediación coas empresas.

Rosa Agrelo, orientadora laboral da asociación, indica neste senso que “debemos adaptarnos ás necesidades individuais de cada persoa. É igual de importante empezar un itinerario de emprego novo, como seguir cun xa iniciado”.

Pola súa banda, o tamén orientador de Amicos Pablo Penide recalca que “o papel das empresas é vital no labor que desenvolvemos, posto que sen a súa colaboración e a súa sensibilidade co que facemos non sería posible mellorar e aumentar o radio de acción do servizo, como levamos facendo nos últimos anos”.

Segundo se indica no balance anual desta área, no período 2022-2023 no que se engloba a subvención que está a piques de rematar, o equipo dos 5 orientadores da entidade atendeu a 419 persoas, das cales 177 foron usuarios con discapacidade intelectual. A maiores, acadáronse 129 insercións laborais en empresas, máis dun 5% máis que no ano anterior, o que foi posible grazas á mediación e á colaboración empresarial.

Luisa Vidal, representante de Nexo Infinity en Barbanza, amósase “moi contenta coa nosa colaboración con Amicos, xa que sempre aporta candidaturas para as vacantes que lles ofrecemos”.