A industria conserveira de peixes e mariscos é un dos sectores estratéxicos de Galicia, destacando polo seu peso económico e social e, especialmente, polo seu arraigamento en moitas das comarcas costeiras. O sector está constituído na actualidade por algo máis de medio cento de empresas que facturan máis de 2.500 millóns de euros ao ano e xeran un valor engadido bruto de case 300 millóns de euros, o que supón ao redor dun 0,5% do PIB.

A participación no PIB galego do complexo mar-industria elévase ata un 4,8% (incluíndo a comercialización), segundo o grupo de Economía Pesqueira da USC.

As empresas galegas do sector dominan o mercado español, aportando aproximadamente un 80% da produción e son o maior referente na UE, principal mercado de destino para os seus produtos. Este sector xera un importante número de empregos, lixeiramente por enriba dos 6.000, se contabilizamos empregos a dedicación completa anual, o que supón que, en determinadas épocas do ano, o número de activos no sector sexa mesmo máis do dobre.

Na actualidade, as empresas pequenas representan un 40% da industria, as medianas un 31% e as grandes un 29%. Porén, é o grupo das empresas grandes o que concentra un 90% da cifra de negocio e o 80% do emprego. A importancia do atún para o sector segue a ser moi predominante: representa máis dun 60% do volume e do valor da produción.

Esta é a radiografía feita polo Centro Tecnolóxico do Mar, por encargo da Xunta, para a elaboración do Plan estratéxico para o sector da conserva de Galicia 2022-2030 sobre unha industria fortemente internacionalizada e que concentra a maior parte das súas vendas no exterior, en países da UE cos que ten relacións comerciais sólidas e relevantes. Fóra da UE, recentemente gañaron peso de xeito salientable as relacións comerciais con EEUU (cunha tendencia crecente na exportación a ese país, onde aínda é Tailandia o provedor maioritario). Destacan unha certa penetración nos países do leste de Europa e a tendencia descendente das exportacións ao Reino Unido por mor das condicións de orixe para os túnidos logo do Brexit.

As microempresas, dentro do conxunto das analizadas, están representadas por tan só dúas das firmas, e estas xunto coas empresas pequenas supoñen un 40% da industria. Tamén se ten incrementado lixeiramente o número de empresas grandes, pasando de 8 en 2014 a 12 en 2020. O segmento das empresas medianas practicamente non varía, incrementándose só nunha empresa. Quere dicir isto que o tamaño medio da industria tense incrementado e o conxunto das empresas máis grandes concentra case un 80 por cento do emprego e máis do 90 por cento do valor de negocio.

Europa é un dos principais produtores e o principal exportador de conservas de peixes e mariscos a nivel global, con España, e Galicia en particular, á cabeza desa produción, por detrás de Tailandia, que é o primeiro produtor mundial, e por diante de EEUU. Galicia segue a concentrar a maior parte da produción de conservas do Estado, estimándose que supón máis dun 80%.

A exportación da conserva galega medrou un 52% en dez anos, con Italia á cabeza. En 2022, Galicia facturou 707 millóns coa venda internacional de enlatados de pescado, o seu segundo máximo histórico só tras o excepcional 2020 da covid, ano no que o volume total de exportacións do sector da conserva e elaborados de peixes e mariscos polas empresas galegas, segundo Anfaco-Cecopesca, ascendeu a 185.870 toneladas por 858.955.390 € (contando exportacións de conserva propiamente ditas e de atún pre-elaborado) o que supuxo un 50 por cento do valor estimado da produción para ese exercicio.

En relación cos principais destinos das exportacións galegas, que segundo a Xunta se realizan a 130 países, a grande maioría concéntrase en países da UE. Respecto a 2021, Galicia aumentou o pasado ano a súa facturación pola venda ao exterior destes produtos un 6,9%. A cifra de exportación incrementouse en 47 países e redúxose en 38. Os principais clientes foron Italia (243,1 millóns de euros), Francia (162,3), Portugal (89,5), Países Baixos (62,7) e Alemaña (18 millóns de euros), segundo o diario La Opinión de A Coruña.

Segundo o citado plan estratéxico, en 2020 Galicia exportara a Italia unhas 45.000 toneladas por valor duns 230 millóns de eruos; a Francia unhas 40.000 toneladas por case 200 millóns; a Países Baixos case 25.000 toneladas por uns 100 millóns, igual que Portugal; e, en menor medida, a Reino Unido, Alemaña, EEUU, Bélxica, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Turquía, Marrocos, Eslovenia, Noruega, Grecia, Túnez, Serbia, Austria, Croacia, Arxelia, México, Suíza e Dinamarca.

Neste contexto, a industria conserveira galega segue medrando e innovando. Se hai tres meses a empresa Conservas Cerqueira inauguraba en Rianxo unhas novas instalacións de 18.000 metros cadrados nas que investiu 28 millóns de euros, este xoves a empresa A Conserveira presentaba na Coruña a primeira conserva que chega ao mercado co prestixioso selo de calidade Xouba de Rianxo-Pesca Artesanal Arte do Xeito, convertendo o produto estrela de Rianxo nunha delicatessen de produción limitada e numerada.

Son tres as gamas de xouba de Rianxo que saen ao mercado das conservas de luxo, todo un fito para a gastronomía galega: 6.000 latas con aceite de oliva (en formato de lata redonda con 20-25 pezas); 1.500 con aceite de oliva e pementos de Padrón (unha fusión única de sabores, en formato de lata redonda, con 20-25 pezas); e 300 con aceite de oliva ás que por primeira vez se incorporan láminas de ouro comestible de 24 quilates (un ingrediente que non aporta sabor, pero si textura e vistosidade). Un país árabe xa se interesou por estas novas gamas.