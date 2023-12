A cultura non ten idade, tal como demostran dous diferentes actos nos que, por unha banda, recoñeceuse a dedicación dos maiores de Padrón polos estudos, ca entrega de diplomas do Programa universitario para maiores de 50 anos Camiños de coñecemento e experiencia da Universidade de Santiago; e, por outra, coa concesión por parte da Fundación Xosé Neira Vilas do Premio Arume de Poesía para a Infancia ao mozo Pablo Nogueira Campo, gañador pola súa obra Versos (a)variados.

Comezando polos veciños do Sar, o pasado martes acudían ao paraninfo da USC a recoller os seus diplomas acompañados pola concelleira de Educación e Ensino, Mariló Saco, e polo concelleiro de Deportes, Luis Mariño. Hai que lembrar que unha trintena deles asistiron en xuño aos seminarios impartidos no centro social sobre a carta xeográfica de Galicia de Fontán, sobre os trastornos do sono ou tamén os dereitos dos consumidores e servizos no fogar.

O acto de clausura celebrouse en Compostela, no citado paraninfo, e estivo presidido pola vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, que agradeceu a presencia de 300 dos 610 alumnos matriculados no IV ciclo da universidade. Murias aplaudiu a actitude do alumnado polo seu desexo de saber e facer cousas novas e animounos a seguir participando na vindeira edición. Ademais, a edil Saco foi o encargada de recoller os diplomas correspondentes ao alumnado de Padrón. Tras o acto, todos os asistentes puideron gozar no Teatro Principal da representación da obra As vellas non deben namorarse.

E este pasado venres entregábase no auditorio Neira Vilas da Cidade da Cultura de Santiago o Premio Arume de Poesía para a Infancia, que recaeu na obra 'Versos (a)variados', de Pablo Nogueira Campo. O xurado, composto por David Cortizo, presidente de Gálix, Rosalía Morlán e Pilar Sampedro, en representación ambas da Fundación Neira Vilas, destacou a creatividade no uso e dominio do rexistro musical e nos recursos lingüísticos e literarios –que, tal que se dun xogo se tratara, inclúen onomatopeias, caligramas, trabalinguas, palíndromos ou anáforas–, como tamén dun variado acompañamento gráfico e icónico.

O Premio Arume é unha iniciativa conxunta da Fundación Neira Vilas, a empresa Deleite e Gálix-Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, con Edicións Embora como empresa dos libros premiados.