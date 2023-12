A instantánea 'Mirador do Pico', unha imaxe dunha gata fronte ao Pico Sacro, de Isaac Pérez Vázquez, foi a gañadora da novena edición do Concurso de Fotografía Paisaxes de Boqueixón. Trátase dun certame que ten como obxectivo fomentar a creatividade e a promoción e posta en valor da riqueza histórica, cultural, etnográfica e paisaxística do municipio.

O xurado elixiu as 3 imaxes gañadoras do certame de acordo a criterios de calidade técnica, composición, impacto visual, mensaxe transmitida, creatividade e dificultade. Nesta ocasión, o Pico Sacro foi o protagonista das tres fotografías premiadas, entre as que apenas houbo un punto de distancia entre elas: 36, 35 e 34, respectivamente. A proposta de Isaac Pérez foi escollida entre as 60 fotografías presentadas a concurso este ano. Ademais, a súa segunda fotografía, 'Punto xeodésico', obtivo o terceiro posto do certame (e a súa terceira imaxe tamén formará parte do calendario do Concello), quedando en segundo lugar David Domínguez polo seu Abrente no cumio do Pico Sacro.