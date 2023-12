O proxecto de explotación marisqueira do trienio 2024-2026, pendente de aprobación, recolle que causas de forza maior (marteiliosis e "condicións océano-meteorolóxicas adversas") afectaron ao estado do recurso dos bancos dos Lombos do Ulla, Bohído e Cabío, na ría de Arousa (Pontevedra). Por este motivo, o informe técnico do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) recomenda a suspensión das campañas de extracción para "protexer os stocks de recrutas e pre-recrutas que aínda non alcanzaron os tamaños mínimos para a súa explotación e constituirán o stock explotable o próximo ano, así como os reprodutores aínda presentes no tres bancos", á espera de que "contribúa á recuperación das poboacións".

O informe técnico da CIMA relativo á avaliación da saúde de stocks nos bancos de libre marisqueo sinala que nos Lombos hai prevalencias do parásito Marteilia cochillia superiores ao 30% na poboación de berberecho e intensidades "severas" de infección, o que "xustifica a mortalidade" deste marisco.

Igualmente, os episodios de salinidades baixas xustifican a mortalidade de berberecho e de ameixa xaponesa rexistrada nos Lombos do Ulla. Neste banco as poboacións de bivalvos estiveron sometidas durante o inverno 2022-2023 a dous fenómenos deste tipo de "duración elevada". Por tanto, as condicións do mar e a prevalencia da praga anularon o stock de berberecho e de ameixa xaponesa. Este banco acumula múltiples paradas de produción desde 2012.

No caso do Bohído, o stock comercial de ameixa babosa rexistra en 2022 e 2023 un mínimo na serie histórica (do mesmo xeito que en 2005 e 2018), o que coincide co mínimo histórico de berberecho e ameixa xapónica nos Lombos. Aquí, a Consellería do Mar apunta a unha diminución ocasionada polo réxime de ventos e tendencia de descenso da fluorescencia ligada á cantidade de fitoplancto na auga.

En Cabío, o stock comercial de ameixa babosa e ameixa loura indican "unha tendencia descendente, máis acusada en ameixa babosa". A ameixa rubia, aínda que conta con exemplares de tamaño comercial, ten unha das abundancias máis baixas da serie histórica.

No entanto, chámase a atención acerca de que os stocks de todas as especies principais no tres bancos experimentaron recrutamentos destacables no outono de 2023 que, "de prosperar, poderían supor unha recuperación dos mesmos".

Precisamente, o pasado mes de novembro, a CIMA presentou avances na resistencia dos berberechos fronte á enfermidade da marteiliose, cun aumento da resistencia na zona de Arousa co paso dos anos.

O de 2021-2023 foi o primeiro plan marisqueiro de xestión trianual, coa incorporación de obxectivos biolóxicos, ecolóxicos, económicos e sociais.

O Goberno central presentou recurso contra ese plan marisqueiro, pero a sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo acordou non admitir a trámite o recurso do avogado do Estado contra o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que indicaba que a Xunta non ten que pedir permiso en relación coa explotación marisqueira.

Así mesmo, o plan 2024-2026 recolle que, no momento da súa presentación, as obras do dragado da ría do Burgo non concluíran, de forma que segue suspendida a actividade extractiva para asegurar a normal execución da obra.