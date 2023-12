A escritora e profesora Guadalupe Vázquez Formoso, de Cee, xa ten unha nova novela: Carburos é o meu dios, publicada por Editorial Medulia. A obra, unha novela curta ambientada en Cee, no salto Castrelo e no monte do Pindo, dá testemuño da época en que tiveron lugar as obras de construción do canal de auga para a central eléctrica no río Xallas co fin de abastecer de enerxía a Carburos Metálicos.

A autora explica que “se o Conto de Quilmas era unha metade do meu corazón, esta é, sen dúbida, a outra metade, e a propia portada dá fe diso”. Unha obra que é froito da colaboración de moitas persoas, ás que Guadalupe lles agradece que "abriran as portas das súas casas e dos seus corazóns para falar dos traballos de antes”. Guadalupe Vázquez presentou en Cee un diario solidario que desafía o pensamento tóxico Tamén subliña o labor dos fotógrafos que "coas súas cámaras contaron historias reais, deixándonos tan importante testemuño dunha época” , algunhas das cales ilustran o libro con valiosas fotografías antigas de Cee, de Carburos e de Castrelo. Agradece ademais á Editorial Medulia "por confiar no seu traballo unha vez máis", e tamén a colaboración, como autor do prólogo, do seu compañeiro Salvador Mosteyrín, profesor de Xeografía e Historia no CPR Plurilingue Manuela Rial Mouzo.