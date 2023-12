A artista ceense afincada en Madrid, Rocío Caamaño, non olvida a súa terra e vén de lanzar a canción Non choras por min, escrita e interpretada en galego. Un tema no que coquetea co latin jazz e a bossa-nova, pero sen perder a personalidade da súa inconfundible voz.

“Tiña moitas ganas de escribir unha canción en galego que soase a clásico”, afirma Rocío, lembrando que seu pai “é de Ameixenda, unha aldea de Cee, e leva toda a vida alternando o castelán e o galego, o que me parece unha marabillosa riqueza cultural”, conclúe. Asegura que “cada vez son máis os artistas que se lanzan a cantar en galego, sexa ou non a súa língua materna”. Rocío Caamaño lanza ‘Todo’, un disco en el que mezcla esencia y evolución A canción é un diálogo entre dous namorados e xoga coa ambigüidade dos sexos. Xa se pode escoitar en calquera plataforma en https://kraken.ffm.to/nonchoraspormin, e ver o vídeo en https://bit.ly/3t9VqXP. Rocío contou co acompañamento de Santi Fernández (de Los Secretos) na produción, á batería e percusión; do mestre Federico Lechner ao piano, e de Toño Miguel ao contrabaixo.