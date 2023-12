O condutor dun turismo tivo que ser excarcerado do interior do vehículo que conduía despois de sufrir unha saída de vía na Pobra do Caramiñal. O único implicado no accidente era incapaz de abandonar o turismo polos seus propios medios, e tivo que ser trasladado ao Hospital do Barbanza.

Faltaban uns minutos para as 17.30 horas da tarde cando o 112 Galicia recibiu o aviso de diferentes particulares informando do accidente ocorrido na AG-11, no quilómetro aproximado 35, na Pobra do Caramiñal. Según a información recollida polos xestores do 112 Galicia o coche quedou fóra da vía tras dar varias voltas de campá. Axiña, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 Galicia pasouse o aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia e aos Bombeiros de Boiro e Ribeira, e mobilizou tamén á Garda Civil, Policía Local e Protección Civil da Pobra do Caramiñal