A Xunta de Galicia está executando en Costa da Morte 31 obras para a mellora de centros educativos, que suporán un investimento de case 4,7 millóns de euros. O plan inclúe 13 grandes actuacións en colexios e institutos de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Cee, Coristanco, A Laracha, Laxe, Ponteceso e Fisterra, ademais de 17 obras menores e a instalación de placas fotovoltaicas no IES Monte Neme, de Carballo, e no IES Fernando Blanco, de Cee.

Así o confirmou este mércores o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, durante a súa visita a Fisterra, onde comprometeu unha nova actuación no CEIP Mar de Fóra de case un millón de euros.

A finalidade do novo proxecto é, por unha banda, levar a cabo unha ampliación para contar cun espazo destinado a ximnasio. Para iso, proxéctase unha edificación en planta baixa, exenta do edificio principal, conectada ao edificio principal mediante unha pasarela cuberta que se conectará co soportal. Disporá dunha volumetría comedida e duns materiais acordes coa contorna. Neste sentido, a cuberta integrarase coas actuais do centro e da contorna construída, en tella vermella, mediante un panel sándwich.

O proxecto tamén contempla no edificio principal a reforma dos vestiarios situados na planta baixa. Para iso, sumarase á superficie dos vestiarios existentes o espazo ocupado polo almacén e o AMPA, practicamente en desuso.

Ademais, levarase a cabo a substitución das carpinterías exteriores, da cuberta de policarbonato dos soportais, a construción dunha rampla accesible que conecte os dous niveis da parcela e a substitución do peche do recinto que dá á rúa Alcalde Fernández. O prazo de execución das obras é de nove meses.

Trenor sinalou que, con esta nova ampliación, o seu departamento está a atender as necesidades educativas deste concello, “e dando unha solución ao incremento de demanda rexistrada nos últimos anos neste centro escolar”. Destacou ademais que todas estas obras se enmarcan no Plan de Nova Arquitectura, a folla de ruta da Xunta para a modernización dos centros, “e teñen como obxectivo mellorar o día a día dos membros da comunidade educativa, acadando centros con maior confort térmico e máis accesibles, entre outros beneficios”, subliñou.

O delegado da Xunta asegurou que “estes investimentos son un exemplo do compromiso da Administración autonómica cunha educación pública de calidade que inclúe a mellora das instalacións coa fin de garantir que os escolares dispoñan duns espazos confortables, seguros e accesibles nos que desenvolver a súa aprendizaxe”.