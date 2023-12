O alumnado do Concello de Ponteceso foi protagonista do acto organizado pola Fundación Eduardo Pondal para homenaxear a figura do escritor polo 116 aniversario da primeira interpretación do himno galego, do que é autor da súa letra.

A iniciativa consistiu nunha xornada de convivencia entre o alumnado do CEIP Eduardo Pondal e o CEIP As Forcadas, na que tamén participaron estudantes chegados desde Mondoñedo, lugar de orixe de Pascual Veiga, encargado de desenvolver a música do himno. Ponteceso acondicionará dúas sendas fluviais á beira do río Anllóns e dos muíños de Corme O acto tivo como punto central a interpretación de Os Pinos por parte Irma Macías, vocalista de Luar na Lubre na Praza do Recheo, onde posteriormente se realizou unha ofrenda floral ante o monolito do escritor, a cargo do alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, o director xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo, e o edil de Culturade Mondoñedo, Alberto García.