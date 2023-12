Ribeira acolleu un curso de prevención de riscos laborais para a pesca no que se puxo de manifesto a importancia de que os profesionais do mar fagan un bo uso dos equipos de protección individual (EPIs) porque “poden salvar moitas vidas”, subliñan dende a Asociación Mar Seguro, encargada de impartir o ciclo organizado pola Cooperativa Santa Eugenia de Ribeira-OPP 83. Como dato deixaron patente que a sinistralidade no sector da pesca prodúcese nun 38% no sector do arrastre, un 33% en artes menores, un 19% en cerco e un 10% en palangre.

Sinalaron ademais que as causas de accidentes débense en moitos casos a condicións inseguras: barcos en mal estado, mala sinalización ou actos inseguros. Por iso, engadiron, “actuando sobre estas causas, os accidentes pódense evitar e tamén as consecuencias: perdas económicas e sociais, danos á saúde dos traballadores, a equipos e materiais, ao medio ambiente, e mortes”. Con tal fin, brindaron aos profesionais as ferramentas e procedementos para previr os riscos laborais.