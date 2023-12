A concellaría de Cultura de Ames, co rexedor Blas García á fronte, presentou en presencia do director da Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, a programación de artes escénicas do primeiro semestre de 2024, que inclúe doce espectáculos de teatro e danza a representar nos dous auditorios das urbes e con venda de entradas a partir do 8 de xaneiro (aínda que os abonos culturais de 25€ xa se poden comprar, ata o 7 de xaneiro). Entre a oferta, danza, monicreques e clásicos como Chévere.

O programa para o vindeiro ano está conformado por un total de doce representacións, das que dez serán de teatro e dúas de danza, e que se distribuirán de maneira equitativa entre os auditorios de Bertamiráns e do Milladoiro. As propostas abarcan actuacións tanto para adultos como para público familiar, cunha ampla oferta de xéneros, teatro de comedia, contemporáneo e drama, así como danza tradicional e moderna. E no que atinxe ao orzamento total, ascende a 48.909 euros, dos cales 22.213 € foron aportados polo Concello de Ames, e os 26.695 euros restantes, por parte da Agadic.

A programación comezará co espectáculo de monicreques Solo, de Roi Borrallas, que se representará o 1 de marzo na casa da cultura de Bertamiráns ás 18.00 horas. Seguirá a obra de teatro Voa Voa, o 5 de abril, á mesma hora no Milladoiro e da man de Talía Teatro. Tamén inclúen oito espectáculos de teatro e dous de danza. O primeiro deles, unha obra dramática titulada Unha inimiga do pobo, chegará o 19 de xaneiro ás 20.30 horas ata o auditorio do Milladoiro, e tamén en xaneiro representarase o drama Último verán en Santa Cristina, de Teatro Noroeste, o día 26 ás 20.30 horas na capital.

Xa no mes de febreiro está prevista a comedia Made in Galiza, de Sarabela Teatro, o día 2 ás 20.30 horas no auditorio de Bertamiráns. Así mesmo, en marzo, terán lugar tres funcións teatrais: Hamelin, de Redrum Teatro, que se representará o 1 de marzo ás 20.30 horas no Milladoiro; Chola a it girl, de ArtesaCía, o 15 de marzo ás 20.30 horas tamén no Milladoiro; e Esas cousas marabillosas, de Empatía Teatro, o 22 ás 20:30 horas en Bertamiráns. En abril, o día 26 ás 20.30 horas na casa da cultura de Bertamiráns, o Grupo Chévere presenta Helen Keller, a muller marabilla?, un proxecto sobre a rebeldía e a disidencia a través da figura de Helen Keller, a primeira xordocega en obter un título universitario.

E para finalizar, o 3 de maio ás 20.30 horas no Milladoiro, representarase a comedia teatral As r(h)umorosas, que porá en valor a figura das mulleres ilustres da historia galega.

No apartado da danza, en abril haberá dous espectáculos: Sofá, o día 5 ás 20.30 horas en Bertamiráns (baile contemporáneo con elementos de teatro e circo), e o 12, ás 20.30 horas en Milladoiro representarase Ceibe.