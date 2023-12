A Deputación da Coruña vén de publicar as bases dunha nova liña de axudas, por un importe total de 640.000 euros, destinadas a apoiar á frota de cerco da provincia dependente das capturas do xurelo. Un total de 55 buques de 10 portos poden optar a estas subvencións, dos cales 36 teñen as súas bases en Costa da Morte e Barbanza.

Camariñas e Malpica, con 13 pesqueiros cada un, son os dous portos con maior frota dependente do xurelo, seguidos de Sada (8), Portosín (7), Pontedeume (4), A Coruña (3), Ares (3), Laxe (2), Ribeira (1) e Cariño (1). As axudas oscilarán entre os 2.500 e os 16.000 euros, en función do arqueo bruto de cada buque, e están dirixidas a financiar os gastos correntes do armador que resulten estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade pesqueira. Esta axudas pretenden apoiar a un sector fundamental da economía coruñesa, como é o da pesca artesanal, e en concreto ás embarcacións especialmente afectadas polas restricións nas capturas e os paros na pesquería do xurelo, tras a redución da Unión Europea dun 78% das cotas desta especie en 2023, que só pode capturarse como pesca accesoria. El cerco se encomienda a los intercambios de cupos de sardina tras el cierre de la pesquería A Deputación da Coruña cumpre así o compromiso anunciado en marzo. “O 62% da frota de cerco galega ten o seu porto base na provincia da Coruña e ante os graves problemas que atravesou este ano, a Deputación quere estar ao seu carón e apoiar a viabilidade do sector, que sostén un número importante de empregos directos e indirectos”, afirma o presidente, Valentín González. Formoso reclama ademais á Xunta, que ten as competencias en materia de pesca, que habilite tamén liñas de axudas para sectores que atravesan situacións complicadas como esta con fondos propios. “Sería inxustificable que a Xunta, cunha consellería só para o sector do mar, orzamento e competencias, permaneza de brazos cruzados”. Formoso subliñou que os orzamentos 2024 incrementan nun 29% as axudas que a Deputación destina cada ano ás confrarías de pescadores da provincia, pasando de medio millón a 661.000 euros.