Ames cuenta con su tradicional programación de Navidad, un amplio catálogo de eventos que empezaron a principios de este mes. Conciertos, festivales y talleres, entre otras cosas, llenan la agenda amesana.

Una de las citas “estrella” de esta programación es la llegada de ‘Mary Poppins, El Musical’ hoy, a partir de las 20:00 horas, en la Casa da Cultura de Bertamiráns. Está organizado por la Escuela de Danza Balancé y se trata de un show solidario, cuyos beneficios irán destinados a la fundación Aladina, dedicada a pacientes oncológicos infantiles, y a la asociación UCIM, centrada en la lucha contra el abuso infantil en Turquía.

La cita de hoy llega con todas las entradas vendidas y expectativas positivas para la segunda función, que se celebrará el 3 de enero a la misma hora. El elenco está formado por 90 personas, abarcando desde niños a adultos.

Irene Fraga Cuña, una jurista y futura abogada compostelana, protagoniza esta obra musical a sus 23 años de edad. Fraga lleva “toda la vida en el mundo artístico”. Ella misma cuenta que con “ocho años entró a formar parte de la Escolanía de la Catedral de Santiago”. Además, en el mundo de la interpretación, la jurista ha formado parte del grupo de teatro del Instituto Rosalía de Castro y de la Escuela de Teatro de la USC. Todo esto lo ha compaginado con su formación en danza clásica y contemporánea desde los seis años con Vanessa Otero, directora de la academia que organiza el musical. Irene se graduó en 2022 en Derecho por la USC y ahora está cursando el Máster de Abogacía en la Universidad Carlos III, pero confiesa que “lo artístico siempre ha sido una faceta muy fuerte y que le ha tirado mucho”.

Su designación como protagonista de la obra viene por sorpresa, al tener que regresar precipitadamente de sus prácticas en Turquía. Esa vuelta coincide con que Vanessa Otero, directora de la Escuela de Danza Balancé, llevaba mucho tiempo “deseando” hacer un musical, algo que para Irene “también era un sueño”. Todos las circunstancias se juntaron para que la joven jurista resultase seleccionada, al ser la única de la Escuela Balancé que canta y baila.

La protagonista del musical no es novata en este sector. Ha tenido la oportunidad de actuar con la Real Filharmonía de Galicia y con Amancio Prada, entre otros acontecimientos. Esto es algo que Irene destaca como “algo normal al cantar en un coro medianamente conocido”. Aunque a nivel individual afirma que “es la primera vez que tiene un papel tan importante”. Esta no será la primera vez que esta jurista compostelana interprete este personaje de Disney, ya que en el pasado mes de junio lo representaron en el Auditorio de Galicia, en Santiago. Irene admite que “fue un reto la preparación para cantar y bailar”, en relación a su entrenamiento para junio. Algo que con las funciones de Bertamiráns no le ha pasado porque “el cuerpo está más acostumbrado”. En relación con el contenido de la obra, Fraga comenta: “El público va a poder ver un espectáculo que hace mucho tiempo que no se oferta en Galicia y que aúna varias disciplinas”. Además, la protagonista afirma que el musical le parece “impresionante porque en la compañía hay muchos niños muy pequeños”. Además, la función está compuesta por 25 números, de los cuales 15 están interpretados por niños de 8 a 11 años que no se dedican profesionalmente al mundo artístico, lo que tiene “aún más mérito”. Se trata de “una forma de que los niños vean que se puede hacer arte y de un modo solidario”, comenta Irene Fraga.

La coordinación juega un papel decisivo en las obras musicales y en esta no es diferente. El elenco es más amplio de lo común para un espectáculo así, ya que en producciones de Madrid o Barcelona “no pasan de 50 integrantes”.

El número de miembros, sumado a que en su mayoría son niños, convierte este espectáculo en “un desafío a nivel organizativo”. Irene comenta que “Vanessa Otero bailaba en la representación en el Auditorio de Galicia y ahora no puede hacerlo por la organización”. Compaginar más fechas de este musical con el Máster de Abogacía es algo que Irene “intenta relativizar”, dejándose claro a sí misma que “si no llega, no pasa nada” y funcionando con la idea de que “hay que darle la importancia precisa a cada cosa”.

La cabeza de esta joven compostelana está “en lo jurídico”, pero “el corazón está en lo artístico”. Sobre 500 personas van a poder deleitarse hoy con este musical y otro medio millar el 3 de enero. Para su protagonista esta oportunidad “es cerrar el círculo, al interpretar un icono de su infancia”. Un espectáculo que cataloga como “perfecto para estas fechas”.