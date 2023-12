A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de rematar as obras das sendas de Montecelo e Bormoio (Coristanco), cun investimento de 777.000 euros. A intervención levouse a cabo en varios treitos da estrada AC-552.

Trátase dalgo máis de 1,3 km de itinerarios peonís en formigón coloreado en terra para facelas máis visibles e para unha mellor integración na contorna. O primeiro vai desde o final da senda que vén de Carballo ata a contorna do centro comercial, pola marxe esquerda, cunha lonxitude de 800 metros. No núcleo de Bormoio executouse o segundo treito, cunha lonxitude de 560 metros pola marxe dereita, entre Agualada e o acceso ao cemiterio de Agrilloi. Neste treito, ao seu paso polo río Calvar, ampliouse a ponte mediante un voadizo que permitirá a integración na plataforma do espazo necesario para darlle continuidade á senda nese punto.

Os novos itinerarios dan continuidade á senda de 2,5 km que parte de Carballo, e que supuxo un investimento de 1,1 millóns de euros.