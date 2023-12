Máis de 1.500 persoas gozaron este ano exercendo como Espías no Bosque, unha iniciativa financiada pola Deputación da Coruña e promovida pola asociación ambiental Senda Nova, que se está a consolidar como unha das máis importantes da bisbarra de Bergantiños no coñecemento da natureza. Este sábado tivo lugar a última das andainas do programa de sendeirismo interpretativo que, xunto con outras accións, ten como principais protagonistas as especies autóctonas de mamíferos, a través das cales xira todo unha estrutura de iniciativas, como charlas e obradoiros de pegadas.

As sesións informativas desenvolvéronse principalmente en centros de ensino de infantil e primaria. Foron máis de 70 intervencións duns 20 minutos de duracións onde se lles amosou aos participantes as principais características de dúas especies de mamíferos autóctonos. Nas últimas visitas ás aulas, os monitores de Senda Nova foron acompañados polo Apalpador. O carboeiro do Courel chegou este ano para desenvolver unha grande labor de coñecemento da natureza que espalla polas parroquias da Costa da Morte. A rapazada agasallouno con traballos que teñen realizado nas últimas semanas lectivas e que este ano tiveron como nexo os estudos sobre o corzo.

O sendeirismo interpretativo foi outra das grandes ferramentas de achegamento ao medio natural. Xuntou a máis dun cento de persoas que poideron profundizar nos seus coñecementos guiados polos técnicos de Senda Nova.

Estas actividades involucraron a público variado, dende familias que xa participan nas iniciativas do Espazo da Natureza de Oza, ata colexios ou colectivos específicos como o propio profesorado. Así, boa parte dos participantes nos cursos de verán de normalización lingüística impartidos en Carballo pola Universidade de Santiago foron docentes, “cos que conseguimos un achegamento á natureza a través de lugares e espazos da Rede Natura, como o río Anllóns”, subliña José Manuel Menéndez, coordinador do proxecto.

As actividades máis específicas foron os Obradoiros de Pegadas e Indicios, cos que a través de cinco accións xuntaron a máis dun cento de participantes. Moitas destas actividades desenvolvéronse en dúas xornadas, unha parte na aula e outra de saídas ao medio. “Son iniciativas menos dinámicas e con máis contido, acadando unha maior profundización nos contidos, sobre todo os relacionados co comportamento das diferentes especies de mamíferos autóctonos”, subliña Menéndez.

Outra das partes importantes do programa é o que ten que ver coa edición de material gráfico informativo, non só do propio proxecto senón o que ten que ver cos contidos propios de cada unha das especies. Así, os elementos máis chamativos e que gozan de mellor acollida son as guías de pegadas ou as barallas de animais que Senda Nova distribúe entre os participantes, a través das cales, dun xeito lúdico, se poden coñecer as principais características das principais trinta especies de mamíferos galegos.

O coodinador de Senda Nova asegura que este “é un proxecto en continua progresión, tendo en conta, sobre todo a ampla participación de xente nova e de participantes relacionados co ensino. O balance positivo desta edición que pechamos convídanos a seguir crecendo no 2024”.

Conversas do rural

Paralelamente, a asociación ambiental segue coas actividades do 8º Inverno Ancestral, no que destacan as Conversas do Rural, uns faladoiros que buscan poñer en valor o labor de activistas de diferentes áreas e lugares. O vindeiro 12 de xaneiro, Macarena Rodríguez e Carme Iglesias, da A. C. Brisas do Quenllo da Pontraga, de Tordoia, explicarán no Espazo da Natureza de Oza o xurdir dunha entidade cultural no rural da comarca de Ordes.