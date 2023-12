O Centro Municipal de Formación de Carballo refozará co ano novo a súa oferta formativa incorporando dúas especialidades máis relacionadas coa carpintería e a electricidade. Dende o 22 de xaneiro ata o 17 de xuño impartirase o ciclo de montaxe de mobles e elementos de carpintería (nivel II), de 538 horas de duración, dirixido a persoas que deben posuír, como mínimo, o título de ESO, ou os certificados de profesionais de nivel I da mesma familia ou o nivel II de calquera especialidade, ou ben superar as probas de acceso reguladas polas administracións educativas.

E a partir do un de febreiro, e ata o 21 de maio, desenvolverase o ciclo de operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios (nivel I), de 398 horas de duración. Neste caso non se esixe ningún requisito de titulación.

As persoas interesadas en formarse nalgunha desas profesións deben acudir á oficina de emprego para inscribirse, pero tamén poden informarse dirixíndose ás oficinas municipais do segundo andar do Fórum Carballo, ou chamando aos números de teléfono 981 709 010 e 981 709 011.

Actualmente, no Centro Municipal de Formación carballés, xestionado pola concellería de Innovación, Fondos Europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana, están a formar a case 50 persoas en tres profesións con gran saída laboral a través dun obradoiro de emprego na especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, e dous cursos: un de cociña e outro de soldadura.

Antes de iniciar as vacacións de Nadal, o alumnado recibiu a visita do alcalde, Evencio Ferrero, e do concelleiro de Formación, Iván Andrade, ademais doutros membros do goberno municipal. O encontro desenvolveuse nas instalacións da Escola de Hostalería, nas que alumnado, profesorado, persoal técnico e administrativo e representantes municipais puideron comprobar a excelente formación que está a recibir o alumnado de cociña, que en só uns días xa foi quen de preparar un completo almorzo para os seus compañeiros e compañeiras.

O Concello carballés vén apostando dende a inauguración do Centro Municipal de Formación por formar a novos profesionais para facilitar a súa inserción no mercado laboral e, ao mesmo tempo, dar resposta á demanda de perfís que actualmente precisa o sector empresarial do municipio e da comarca bergantiñana.

Hai que subliñar ademais que o Concello conta dende 2012 cunha Bolsa de Traballo Municipal para facilitar a inserción laboral.