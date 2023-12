O BNG de Rianxo proporá no vindeiro pleno que se inclúan no Plan Único da Deputación da Coruña para 2024 ano varios proxectos deseñados polo anterior goberno, algúns xa aprobados pola institución provincial, cos permisos sectoriais pertinentes e xa orzamentados, pero que foron “aprazados” polo actual alcalde, Julián Bustelo, de Rianxo en Común.

Entre eles figuran a primeira fase do saneamento e abastecemento de Vilanustre (en Asados), o saneamento de Tronco e o segundo proxecto para Vilas. “Boa parte destas actuacións formaban parte do Plan Complementario do ano 2023, que permitiría abordalos neste último trimestre de ano pero que foron aprazados a instancias do goberno actual”, explican ao respecto os nacionalistas.

Pola súa banda, Bustelo dixo que “en setembro o pleno aprobou destinar o credito do Plan Complementario a pagar parte da débeda comercial que nos deixaron (uns 2 millóns). Fíxose coa adventencia de que proxectos que non se podían financiar (non teñen permiso sectorial ningún aínda) se trataría de incluír no POS 2024, como é o caso do saneamento e abastecemento de Villanustre, e iso se fará”.