O pasado 15 de decembro abriu o prazo para que as persoas que o desexen poidan descargar as tarxetas de desconto Bonos Consuma. Ata este martes, día 26, descargáronse 2.374 e consumiuse algo máis do 50% do orzamento (31.965 dos 61.000 euros que achega o Concello). Ademais, xerouse un gasto total de 135.455,30 euros nos 105 establecementos comerciais e de hostalería que se adheriron á campaña.

Cada persoa maior de 18 anos poderá descargar un único bono por importe de 50 euros. Para descargalos hai que entrar no apartado de clientes da web Bonos Consuma e introducir os datos persoais do beneficiario. O prazo de validez vai do 15 de decembro ao 31 de xaneiro, salvo que se esgote o orzamento.

O Concello de Ames puxo en marcha o novo programa de incentivos a través de tarxetas bono co obxectivo de contribuír á reactivación económica do comercio e da hostalería local. A edición deste ano, que leva por nome Bonos Consuma, busca impulsar o consumo local e servir de axuda tanto aos veciños como aos comerciantes durante as festas de Nadal. Están adheridos 105 establecementos comerciais e hostaleiros de Ames, onde se poderán empregar os bonos de consumo.

A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destaca a boa acollida que está tendo a campaña. “En pouco máis de 10 días xa se consumiu o 52 por cento do orzamento que se destina aos Bonos Consuma. O ritmo de gasto está sendo moi bo e xa se superaron os 135.000 euros de gasto total. Animamos ás persoas que descargaron bonos a consumilos o antes posible, porque é probable que o orzamento se esgote antes do 31 de xaneiro, data na que finaliza a campaña”, explicou.

Cada cliente disporá como máximo dun bono de desconto por un importe de ata 50 euros, que se poderá descontar en función do crédito dispoñible nos distintos establecementos comerciais participantes e que se identificará co distintivo da campaña. No caso de esgotar o orzamento do programa, os vales descargados deixarán de ser utilizados.

Hai que seguir estes sinxelos pasos: primeiro descargar a aplicación Wallet no teléfono móbil e rexistrarse na web en https://app.bonosconsuma.gal. Despois, o usuario recibirá unha mensaxe de validación (SMS) e, de seguido, xa pode activar o seu Bono Consuma e descargalo en forma de código QR. Unha vez finalizado o proceso só queda buscar o distintivo Consuma Bonos nos establecementos e mostrar o código QR do bono ao pagar. O desconto dependerá do importe da compra.