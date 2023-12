O Concello de Camariñas e a Federación de ANPA’s Costa da Morte acordaron trasladarlle á Consellería de Mobilidade e á Xefatura Territorial de Educación as necesidades existentes no transporte escolar dos estudantes de Bacharelato e Formación Profesional (FP).

No encontro, celebrado no centro cultural da Ponte do Porto, participaron a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, e o concelleiro de Educación, Fabián Canosa, xunto coas familias afectadas dos rapaces e rapazas que cursan os seus estudos en Cee, Baio, Ponteceso e Vimianzo.

Unhas familias que demandan que se habilite un servizo de autobús en horario de tarde para os estudantes que van ao instituto de Cee. Asemade, solicitan que para o alumnado que cursa estudos nos institutos de Baio e Ponteceso dispoñan tamén dunha liña de autobuses desde Camariñas, xa que actualmente non existe e teñen que ir nos seus vehículos particulares.

Pola súa banda, os que acoden ao instituto de Vimianzo solicitan que a Consellería asuma o custo do autobús que usan agora, e que foi contratado polas familias, “para así estar en igualdade cos que usan a tarxeta Xente Nova”, sublinan desde o Concello de Camariñas e a Federación de Asociacións de Nais e Pais.