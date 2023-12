O Concello de Malpica adquiriu unha das parcelas destinadas á construción dunha planta depuradora para completar a rede de saneamento en Beo. O alcalde, Eduardo Parga, formalizou a adquisición cos propietarios da finca mediante a sinatura dunha escritura notarial.

A operación levouse a cabo por un importe total de 7.250 euros. Dende o Concello aseguran que “esta actuación consolida o compromiso do goberno municipal coa mellora da xestión ambiental no municipio”. Trátase, din, dun paso máis para avanzar no saneamento de todos os núcleos do concello.