A asociación Íntegro vén de poñer en marcha unha nova edición da Diverescola, unha iniciativa promovida no marco do programa denominado Capacíta-T, para achegar aos máis cativos e cativas da Costa da Morte a diversidade e a inclusión a través do xogo e o entretemento.

A primeira saída da nova campaña levouse a cabo no CPI de Zas. No caso do alumnado de 6º de Educación Infantil, a xornada de sensibilización consistiu na lectura dun contacontos guiado coa finalidade de traballar os conceptos de discapacidade e inclusión. Ademais, realizáronse outras actividades lúdicas ao redor desta temática a través da técnica do muralismo para intercambiar ideas e afianzar conceptos.

Pola súa banda, nas aulas de 2º de Primaria tamén houbo tempo para achegarse á diversidade a través do relato de Súper Lucía.

As vindeiras citas terán lugar xa en 2024. A primeira será nada máis regresar das vacacións de Nadal (o xoves día 11) no CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños e o xoves 18 no CEIP O Areal de Camariñas.

Diverescola é unha acción de sensibilización desenvolvida por Íntegro encamiñada a educar en valores ao alumnado de Infantil e Primaria dos centros educativos da Costa da Morte, “co obxectivo de formar, xunto ao profesorado, persoas comprometidas coa diversidade funcional, romper as barreiras mentais e propiciar a normalidade e a inclusión real”, afirman ao respecto dende o colectivo que preside Adolfo López.

A través do xogo e o entretemento, os máis cativos terán a oportunidade de reflexionar e flexibilizar sobre crenzas erróneas, xa consolidadas, en torno ás persoas que son diferentes e teñen diferentes capacidades, “ata darse conta das súas potencialidades, aprender a respectalas e descubrir que a riqueza é a importancia da diversidade. Deste xeito, promoveremos actitudes positivas no alumnado para combater a discriminación e a desigualdade a través da lectura de contos, o proxección dunha curtametraxe e diferentes xogos de barreiras”, engaden dende a Asociación Íntegro.

Enmarcadas dentro do programa Capacíta-T conviven outras iniciativas orientadas a sensibilizar ao alumnado de 4º e 5º de Primaria da Costa da Morte en materia de diversidade, como é Visítanos, unha acción que pretende sumar en positivo dentro das actividades de visibilidade e inclusión efectiva das persoas con diversidade, na que os escolares son os verdadeiros protagonistas, xunto coas persoas usuarias dos servizos que brinda Íntegro.

Trátase de gozar dunha xornada de convivencia, coñecemento e intercambio para enriquecer e dotar ao alumnado participante dunha mellor empatía e sensibilidade, que lles permitirá coñecer o centro, as instalacións e as súas actividades.