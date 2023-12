O Hotel Bela Fisterra foi distinguido co premio Wolda Award of Excellence pola súa identidade corporativa, creada por Teiga Studio. Trátase, segundo Pepe Formoso, xerente do citado complexo hoteleiro, “dunha das competicións de branding máis importantes do mundo, que premia os mellores logos e imaxes de marca realizados por estudos e deseñadores de diferentes países”.

A identidade corporativa do Bela Fisterra xa recibiu numerosos premios, tanto no ámbito nacional como a nivel internacional, aos que agora vén sumar o Wolda. “Encántanos recibir noticias que demostran o noso compromiso coa excelencia e a calidade no deseño”, conclúe Pepe Formoso.

O Wolda Worldwide Logo Design Award é un prestixioso concurso internacional que celebra logros excepcionais no ámbito do deseño de logotipos e papelería comercial. Abriu as portas a deseñadores de todos os rincóns do Planeta. O certame é unha testimuña da creatividade colectiva do mundo e amosa os mellores traballos no campo do deseño de logotipos e papelería comercial. Serve ademais como unha plataforma na que converxen a innovación artística, o enxeño da marca e a excelencia no deseño gráfico.

Wolda abarca unha variedade de categorías deseñadas para capturar as diversas facetas do deseño de logotipos contemporáneos, desde Nuevo logotipo y Rediseño de logotipo ata categorías dedicadas a logotipos animados, sonoros, identidades corporativas, logotipos flexibles e con tipos de letra personalizados. Este amplo espectro subliña o compromiso do certame de celebrar e explorar a natureza multifacética do deseño de logotipos. O sitio web do mencionado concurso proporciona exemplos ilustrativos de cada categoría, ofrecendo aos participantes unha comprensión clara da amplitude de posibilidades e a liberdade creativa que poden aproveitar.

O certame fomenta ademais a conectividade internacional entre os deseñadores gráficos, promovendo o intercambio de ideas innovadoras e forxando vínculos creativos a través de fronteiras.

O décimo cuarto Premio Mundial de Deseño de Logotipo Wolda é asemade un catalizador do discurso, talleres, congresos e exposicións sobre deseño gráfico, especialmente centrados na arte do deseño de logotipos.

O concurso ofrece premios de ouro, prata e bronce, xunto cos Premios á Excelencia por logros individuais destacados. Os traballos gañadores publicaranse no sitio web do certame e en plataformas de redes sociais como Facebook, Instagram y Linkedln.