A música será a gran protagonista nos últimos días deste 2023 na casa de cultura de Cee. Este xoves 28, ás 17.00 horas, o Auditorio Baldomero Cores acollerá a representación da obra Viva Vivaldi. Con ela, a compañía Os monicreques de Kukas conmemora o 300 aniversario da popular peza de Antonio Vivaldi As catro estacións. O público asistente poderá desfrutar cun espectáculo, no que unha pintora (Maruxa) e un músico (Antón) crean un mundo fantástico e poético cunhas marionetas tratadas cunha paleta de cores brillantes.

E o venres 29, a cita será por partida dobre. En primeiro lugar, ás 17.00 horas, Brais das Hortas ofrecerá o seu particular Consertasso! . Diversos personaxes farán pasar ao público da música tradicional ao electrónico, do punk ao chill-out e ata do trap ás regueifas. Un espectáculo de música e humor para toda a familia.

E ás 20.00 horas, o alumnado do Club Arte e Movemento fará unha exhibición para dar as grazas por todas as mostras de apoio e cariño recibidos, e tamén para desfrute dos propios alumnos nunha actividade sen a presión e tensión propia dos concursos.

E para rematar a programación cultural do ano, o Auditorio Baldomero Cores acollerá o sábado 30, ás 20.00 horas, unha nova edición do Concerto de Fin de Ano da Banda de Música de Cee. Música galega e internacional propia deste tempo de Nadal, con recoñecidas panxoliñas, temas imprescindibles como o Danubio Azul ou a Marcha Radetzky.