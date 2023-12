Incrementar a seguridade dos peóns na travesía do Couto (Ponteceso) é obxectivo das novas accións impulsadas pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que vén de licitar por máis de 344.000 euros as obras dunha nova senda na estrada autonómica AC-424.

A conselleira, Ethel Vázquez, na compaña do alcalde, José Manuel Mato, visitou a zona para presentatar o proxecto deste novo itinerario, que se desenvolverá por ambos os lados da estrada que vai de Ponteceso a Corme e que permitirá dotar dun itinerario peonil seguro e continuo ata a zona do Couto.

A senda terá máis de seiscentos metros de lonxitude. Concretamente, pola marxe dereita executaranse ao redor de 400 metros, desde o quilómetro 1+100 ata o 1+506. Neste caso, tras a información pública, decidiuse ampliar o itinerario ata o acceso á última vivenda situada na glorieta de Balarés. Pola marxe esquerda, a mencionada senda acadará os preto de 240 metros, desde o quilómetro 1+140 ao 1+378, dando continuidade ao itinerario actual.

Vázquez Mourelle explicou que o investimento total elévase ata os preto de 357.000 euros tendo en conta as expropiacións e os servizos afectados. As empresas interesadas na execución deste proxecto teñen de prazo ata o 22 de xaneiro para presentar as súas ofertas. A partir de entón a Xunta continuará cos trámites administrativos necesarios para levar a cabo a actuación, que ten un prazo de execución de 3 meses. O obxectivo é que estea a disposición dos veciños a mediados de 2024.

Os itinerarios da nova senda irán paralelos ao eixo da estrada, cun ancho variable de ao redor de 1,50 metros, agás en zonas puntuais na parte máis urbana onde, debido ás edificacións, o ancho se reducirá aos 1,2 metros. Na intervención será preciso estreitar a estrada na travesía do Couto, reducíndoa de 7 a 6 metros, dado o escaso espazo dispoñible para a construción da senda, ao tratarse dunha zona moi edificada.

Ademais, realizaranse outras actuacións complementarias de drenaxe, executando un colector baixo a senda peonil para recoller a auga da estrada, das beiravías e da propia senda. Tamén se construirán 4 muros de perpiaño dun metro de alto como máximo, alí onde son precisos.

A actuación completarase coa disposición da mellora do firme na zona de aparcadoiro e coa renovación da capa de rodaxe da estrada. Asimesmo, e coa vista posta en reforzar a seguridade dos peóns, que son os usuarios máis vulnerables da estrada, ao finalizar os traballos a velocidade de circulación nesa travesía limitarase aos 40 km por hora.

Ethel Vázquez indicou que a actuación responde á solicitude da asociación veciñal Monte Branco.