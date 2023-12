O Concello de Ames suma máis veciños neste ano 2023. O pasado 23 de decembro saíron publicadas no BOE (Boletín Oficial do Estado) as cifras oficiais de demografía por provincias e os datos por municipios aprobadas polo INE con data do 1 de xaneiro de 2023. Nestes rexistros, a vila alcanza os 32.482 habitantes, duplicando a súa poboación do ano 2000 (16.549 persoas) e sumando 387 veciños entre 2022 e 2023.

Por outra parte, o municipio continúa outro ano máis cun saldo vexetativo positivo, sendo dos poucos de Galicia en telo. Durante o exercicio de 2022 houbo 218 nacementos, fronte a 208 defuncións. Blas García, alcalde de Ames, destacou este aumento de poboación e o traballo municipal sinalando que “estes datos falan moi ben do traballo realizado, tanto actualmente como nos últimos anos por anteriores Corporacións municipais”. “Ames é o lugar perfecto para establecer un proxecto de vida”, engadiu. A pesar dos datos positivos no saldo vexetativo, tanto os nacementos como as defuncións aumentaron dun ano para outro. De 2021 a 2022 naceron 6 nenos máis e faleceron 23 persoas máis. Asimesmo, a maior parte da poboación amesá é relativamente nova, xa que son mozos ou persoas en idade de traballar. Desta forma, a vila racha coa tendencia do resto de Galicia. A paridade entre sexos tamén está presente no número de veciños deste municipio do cinturón de Santiago. Os homes representan o 51,93% da poboación, fronte ás mulleres, que son un 48,07%. Dende logo, Ames confírmase como un caso excepcional da realidade demográfica galega. Esta vila da área de Compostela experimentou crecementos de máis de 1.000 habitantes por ano nalgúns momentos. Por exemplo, de 2000 a 2003 medrou en 3.467 persoas. Isto volveu ocorrer de maneira similar de 2006 a 2009, sumando 3.764 habitantes máis nese período. O rexedor móstrase “satisfeito” coa tendencia demográfica do municipio, pero sinala que este dato sería mellor “se todos os concellos galegos concordaran coa suba”. Ames comezará 2024 co reto de superar os 33.000 veciños.