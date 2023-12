Chegou o Nadal e os centros escolares aproveitan para facer melloras nas súas instalacións. No CEIP Plurilingüe de Silleda e no CEIP Ramón de Valenzuela, situado no núcleo da Bandeira, lévanse a cabo estes días traballos de pintado nas dependencias dos mesmos. No caso de Silleda, primeiro estanse a pintar as aulas situadas na ala esquerda do edificio principal do centro escolar, ao ser as máis afectadas pola humidade xerada polas choivas dos meses anteriores. Ademais, estanse a facer despois de realizar os traballos pertinentes para evitar as filtracións na estrutura. Na segunda fase pintarase o resto do centro.

Por outra banda, no caso do núcleo da Bandeira, procederase a pintar os corredores do primeiro andar do edificio. Con estes traballos de reparación dos colexios, a concelleira de Educación, Ángela Troitiño, destaca que “o Concello de Silleda continúa asumindo a parte de mantemento que lles corresponde nos centros, tal e como se comprometeron no seu día, despois de que a Xunta realizase as obras de mellora”. Desta forma, os nenos e nenas silledenses poderán gozar das súas aulas en mellores condicións das que lembraban, evitando a irrupción de novo das humidades causadas polos episodios de choivas.