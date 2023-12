O local de ensaio da Factoría, en Biduído (Ames), mostrou o mércores e o xoves o seu potencial, congregando a 10 mozos e mozas para o obradoiro de son, dende as 11.00 ata as 13.30 horas. Esta iniciativa, dirixida a maiores de 14 anos, consistiu nunha masterclass relacionada coa gravación e produción de pezas musicais. Para o desenvolvemento da mesma contouse coa labor de profesionais do sector, técnicos de son e audiovisuais. Durante as leccións, o persoal ensinoulles aos rapaces o funcionamento do local de ensaio e os materiais que se atopan no seu interior. O obradoiro de son tamén contou coa presenza da concelleira de Mocidade, Carmen Porto.

Na súa visita, Porto quixo coñecer as actividades levadas a cabo polos rapaces inscritos, e aproveitou a ocasión para valorar o traballo realizado. “Esta iniciativa buscaba dar a coñecer o local da Factoría e os recursos cos que conta, pero tamén serviu para introducir á mocidade amesá nas dinámicas dun estudo de gravación e dun grupo musical e abrirlles novas posibilidades de futuro”, dixo.