O obradoiro de emprego Xóvenes II, promovido conxuntamente polos concellos de Valga e Moraña co apoio económico da Xunta, está a formar aos mozos participantes en Igualdade, un módulo de dez horas de duración que imparte Lorena Núñez, directora do Centro de Información á Muller de Valga. Trátase dunha formación complementaria aos oficios que están a aprender durante este proxecto, albanelería e forestais, e o obxectivo é que os aprendices coñezan os diferentes plans e políticas institucionais para a loita contra a discriminación laboral, tomen consciencia sobre o problema social da violencia de xénero e se informen sobre as políticas, programas, medidas preventivas e recursos existentes para actuar contra esta violencia. En definitiva, sensibilizar sobre a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para poder contribuír ao desenvolvemento da sociedade a través do acceso en condicións de igualdade ao mercado laboral. Esta formación impártese ao mesmo tempo que reciben a específica de cada especialidade e traballan nas obras de interese público recollidas no proxecto. O obradoiro deu comezo no mes de outubro e ten unha duración de doce meses. Nel participan dezaseis mozos de entre 16 e 30 anos de idade.