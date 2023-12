Susto con final feliz y heroicidad en Rianxo. Un vecino del municipio, de unos setenta años, vecino de la localidad de Asados, resultó ileso pasadas las siete de la tarde de este sábado tras caer a la ría desde el muelle de Setefogas en el vehículo que conducía. Por fortuna, un joven de la zona de Abuín que estaba en ese lugar y presenció el suceso no se lo pensó dos veces y se tiró al agua para rescatarle. Lo hizo con tal rapidez que cuando llegaron los equipos de emergencias ya había puesto a salvo al accidentado. Los efectivos de Protección Civil llegaron con rapidez, por lo que, según afirman, también le habrían rescatado con éxito, dado que, además, en ese punto no hay mucha profundidad y el vehículo se mantuvo a flote durante bastante tiempo, aunque se desplazó diez metros desde el muelle. El septuagenario no requirió en principio atención sanitaria y se marchó con su hijo y su nuera. Poco después, el coche se hundió, quedando a una profundidad de unos dos metros. El suceso ocurrió al parecer por un despiste del conductor en las inmediaciones de la rotonda del muelle.

Este accidente se produce ocho días después de que un vecino de Boiro, Marcos Ozores, de 32 años, perdiese la vida al caer a la ría en el vehículo que conducía en el muelle de Escarabote, en circunstancias que investiga la Guardia Civil. Ambos sucesos reabren en la comarca del Barbanza el debate en torno a la seguridad vial en algunas zonas portuarias, ya sea por el acceso de vehículos a zonas destinadas a actividades portuarias, como en el caso de lo ocurrido en Escarabote, o por las deficientes medidas de protección. En este sentido, cabe destacar que el vial de la fachada portuaria de Rianxo carece de vallas de protección en la mayoría del tramo y que muchos conductores estacionan a diario sus vehículos de manera temeraria al borde del muelle.