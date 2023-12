Como todo os anos, os plans que ofrecen as vilas galegas nestas datas son moitos e moi diversos. Dende o concurso de decoración dos establecementos de Ribeira ás prebadaladas da Pobra do Caramiñal ou Mazaricos, pasando polas espectaculares visitas dos Reis Magos ou o belén artesanal de Valga. E sempre coa solidariedade por diante, como a que beneficia á familia de Tordoia á que lle ardeu a vivenda en Tibiáns.

Alí, María e Ariadna, cos seus dous fillos, agradecían a montaxe das ventás doadas por Talleres Tordoia que quedarán instaladas –grazas ao veciño José Manuel– estes días, despois de que a solidaridade permitira tamén substituír o tellado (o vello desapareceu polas lapas). Ademais, seguen a recoller mostras de apoio dende puntos tan alonxados como A Coruña, sen esquecer a organización de partidos benéficos.

Do mesmo xeito, o Concello de Ribeira entregou os premios do concurso de decoración de Nadal. Na categoría de establecementos comerciais e de hostalería os gañadores recibiron cestas con produtos de negocios locais. E na dos galardóns para as vivendas, balcóns e xardíns mellor decorados, 6.750 € en bonos para consumir no comercio local.

Xa para o último día do ano son varios os concellos que optan por celebrar as prebadaladas ao mediodía. Na Pobra do Caramiñal organizaron unha festa para celebrar o Aninovo antes que o resto do país. Comezará ás 11.30 horas cunha sesión musical a cargo dun DJ, repartimento de uvas e cotillón diante do concello.

Ao mediodía, a cantante Tania Fuegho presentará as badaladas diante da casa consistorial. A festa continuará ás 13.00 horas coa actuación da charanga Os Festicultores, e pola tarde haberá dende as 17.00 unha festa xuvenil con DJna Casa da Mocidade. Xa de madrugada, dende as 01.00 horas, a troula continuará coa Discomóbil Chocolate no toldo da Praza Alcalde Segundo Durán.

Na vila natal de Tania Fuegho, Mazaricos, tamén se suman á iniciativa de recibir o Aninovo antes de tempo. Esta vila do Xallas volverá substituír o tradicional cava polo seu prezado leite para despedir 2023.

As celebracións comezarán ás 11.00 horas na Picota coa Carreira do Leite para todas as idades. Dende a organización animan a todos os corredores a utilizar disfraces e enfeites. Cando remate a cita terá lugar o VII Brinde Leiteiro de Mazaricos, ao que está convidada toda a veciñanza. “Trátase dunha celebración de despedida do ano e de exaltación do noso produto máis senlleiro: o leite”, subliñan dende o Concello.

Tamén Ames aposta polas prebadaladas, presentadas por Loly Gómez, xornalista da TVG, para o que se instalou unha carpa na que terán lugar as actuacións do concurso de talento musical Canta con Ames. Por suposto, non faltarán as uvas.

Asimesmo, ata o vindeiro día 5 está a desenvolverse en Ames o programa de conciliación Nadal Lúdico, con 137 rapaces cuxas familias poderán compatibilizar a súa vida laboral e social de 07.30 a 16.00 horas. O programa desenvolverase os días 2, 3, 4 e 5 de xaneiro. Nel ofértanse os servizos de conciliación habituais dos programas municipais, como os Bos Días ou o comedor, para adaptarse ás necesidades de cada núcleo. O Nadal Lúdico lévase a cabo tanto no CEP de Ventín (onde participan 42 nenos e nenas) como no CEIP da Maía (con 60 usuarios). A eles súmaselles este ano a EEI Milladoiro, onde participan 35 nenos e nenas. Nesta edición empregaranse os distintos xéneros cinematográficos para convertelos nun recurso pedagóxico de cara a favorecer a comunicación, o pensamento crítico, a colaboración, a creatividade e a imaxinación.

FESTIVAL DE TÍTERES EN BRIÓN. Por outra banda, os monicreques regresan a Brión co Aninovo. Un ano máis, e van 28 seguidos, o Concello organiza o Festival de Títeres, que terá lugar do 2 ao 4 de xaneiro. As tres actuacións están pensadas para un público familiar e terán lugar no auditorio do centro social polivalente, ás 17.30 e con entrada de balde ata completar aforo.

O cartel está composto por dúas compañías galegas, Títeres Cachirulo e Luís Vallecillo, e unha portuguesa, Marionetas Rui Sousa. O programa abrirase o martes 2 con Xela contra o dragón, de Títeres Cachirulo, que conta a historia de Xela, unha nena de dez anos que ten que liberar aos seus compañeiros de escola secuestrados por un dragón e que busca que esquezan a lingua galega e se convertan nos seus seguidores.

O mércores 3, Marionetas Rui Sousa porá en escena Marionetas de circo, uns monicreques artesanais que irán executando os máis diversos roles circenses: trapecista, fakir, contorsionista, acróbata, malabarista... Finalmente, Luís Vallecillo porá o broche de ouro ao festival co espectáculo Selkie, a lenda do mar do norte, o xoves 4, que mestura monicreques e música para contar a historia dunha nai e un fillo que coñeceron o amor incondicional.

VALGA COA INVESTIGACIÓN. O doutor Ángel Carracedo, director da Fundación de Medicina Xenómica, visitou o nacemento artesanal de Valga para agradecer a doazón de 6.220 € da Asociación Amigos do Belén. Os cartos proveñen da tómbola benéfica na que se repartiron máis de 200 agasallos aportados por comercios e veciños do Concello. “Foi a terceira edición da tómbola e na que máis fondos xuntamos”, sinalou a presidenta da citada asociación, Maricarmen Castiñeiras. Esta doazón solidaria vai destinada a investigar o cancro, as enfermidades raras ou e a farmacoxenética.