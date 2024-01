A Xunta comeza en Lalín cas obras do Edificio de servizos integrados para abrilo en verán de 2025 Empezaron con traballos de peche do recinto e de carácter topográfico á espera de acometer a estrutura do inmoble na terceira semana deste mes Albergará locais de carácter administrativo, veterinario, de infraestruturas agrarias e tamén forestais, de defensa do monte e rexistros