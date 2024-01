Este luns chega á casa do concello de Carballo o debate dos orzamentos para este ano. A corporación municipal ten que decidir sobre unhas contas que se converten en históricas ao ser a cifra máis alta o momento, 31.539.516,80 euros. O martes, 2 de xaneiro, reuniuse a comisión informativa para emitir o seu ditame favorable a estes presupostos, co que só faltaría a aprobación do pleno.

Carballo remata a primeira das 5 reformas integrais de parques O alcalde, Evencio Ferrero, e a concelleira de Facenda, Belén Lendoiro, presentaron as cifras resaltando as diferenzas cos de 2023. Estas contas aumentan en 1,3 millóns de euros respecto ao ano pasado. Ademais, segundo o remanente dispoñible, a cantidade podería aumentar. Lendoiro subliñou que os aspectos que busca priorizar o goberno municipal son “o gasto social, a mellora e o reforzo dos servizos públicos, a dinamización dos diferentes ámbitos sociais e o apoio aos axentes sociais”. Entre as partidas que soben está a axuda no fogar e as axudas de emerxencia para particulares. A achega estatal crece en 1,5 millóns.