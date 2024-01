La marea plástica de microbolas procedentes de la carga perdida por un barco el pasado día 8 de diciembre en aguas portuguesas afecta ya a 746 playas de 31 concellos gallegos, mientras aumenta el número de voluntarios que se suman al personal de Tragsa y al de los municipios afectados para retirarlas.

Los microplásticos alcanzaron la Mariña Lucense y llegaron ya a la costa asturiana, concretamente a las playas de Xilo y Aguilar, en Muros de Nalón.

Personal de la Xunta está recogiendo también esos materiales en la ribeirense isla de Sálvora, a donde se desplazó este lunes la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. La representante autonómica dijo que la Xunta empezó a recoger las microbolas el pasado día 3 cuando recibió la primera comunicación oficial del Gobierno central de que un barco había perdido un contenedor con microbolas en aguas portuguesas.

Tras señalar que "el Cetim (Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial) confirmó que se trata de PET's (tereftalato de polietileno) y, por tanto, no es tóxico ni peligroso, pero es plástico", la conselleira indicó que los voluntarios que quieran sumarse a la recogida en el Parque Nacional das Illas Atlánticas deben solicitar permiso para hacer limpiezas protocolizadas que no alteren los ecosistemas.

La conselleira instó al Gobierno central "a decirnos de una vez por todas el número de toneladas de microbolas que cayeron del barco, porque en el mar la responsabilidad sobre el transporte le corresponde al Gobierno de España". "Lamentamos que nos informase mucho después de que tuviese la confirmación de este hecho y que no habilitase el sistema de contingencia contra la contaminación marítima. Nos exige un trabajo que ya estamos realizando desde que tuvimos la información del Gobierno central. En todo caso, es el momento de recoger los plásticos, de ser transparentes y de dar toda la información; de trabajar, no de embarrar. Si alguien tiene que pedir responsabilidades, somos nosotros al Gobierno central, no a la inversa", señaló Ángeles Vázquez.

La conselleira dijo que el Ejecutivo central "tenía que haber hecho antes los deberes y activar en el mar lo que le corresponde: el protocolo para frenar la contaminación marítima. Y no lo hizo. La Xunta activó el 3 de enero el plan Camgal, primero en fase de prealerta y ahora en una fase de normalidad. No tenemos motivos para elevar el nivel porque hay unos criterios establecidos y ni los técnicos ni los científicos ven motivos para hacerlo". "Lo que no puede ser es que un ministerio ofrezca colaboración y otro nos diga que, para ello, tenemos que elevar el nivel de alerta", indicó. "Si quieren colaborar, no tenemos por qué elevar el nivel", añadió.

Asimismo, explicó que "no tenemos la ficha del producto. Tuvimos que recogerlo y analizarlo. Ahora ya sabemos sus características. Si hubiésemos esperado a que lo hiciese el Gobierno de España hoy aún no sabríamos de qué estamos hablando".

"Ahora reclamamos una ayuda que no nesesitaríamos si el Estado hubiese hecho su trabajo en su momento: recoger los sacos de pellets cuando supo que un barco había perdido la carga. Algo que no hizo alegando que era muy complicado: lo mismo de complicado que recoger ahora los millones de microbolas en las playas", añadió.

Respecto a la posible afectación a peces y aves, Vázquez dijo que "tenemos habilitados los centros de recuperación de fauna y no hay ningún ejemplar afectado.

Por su parte, la asociación ecologista Arco Iris pide la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la retirada de los pellets y reclama esta movilización ante "el desastre ambiental sin precedentes" que sufre la costa.

En cuanto a la llegada de los microplásticos a la costa asturiana, el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha activado este lunes el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental del Principado de Asturias (Placampa) ante la presencia de microplásticos en varias playas. El comité asesor del Placampa se ha reunido para organizar las acciones de vigilancia, limpieza y gestión a desarrollar.

El Ejecutivo autonómico asturiano ha habilitado "de manera inmediata" un dispositivo de retirada y gestión de los residuos en coordinación con la Federación Asturiana de Concejos. Las brigadas comenzaron a retirar este lunes los residuos plásticos para evitar su dispersión en el medio natural o su entrada en la cadena trófica.

El Gobierno de Asturias se encuentra además "en comunicación constante" con los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para observar la evolución del episodio y establecer, si fuese preciso, mecanismos de colaboración adicionales.

Por su parte, el Gobierno de Cantabria informó a este diario que "de momento" no se detectó la llegada de los microplásticos a la costa de esa Comunidad, pero que operarios de la Consejería de Medio Ambiente desarrollan un plan de vigilancia en las playas de la costa occidental y que dicho departamento está preparado para activar un plan de contingencia con el 112 y la empresa Tragsa si fuese necesario.