O Concello de Carballo acadou en 2023 un volume de licitación de obras, servizos e subministros superior aos 20 millóns de euros. O ano pasado foron adxudicadas un total de 19 obras por 6.608.227,05 euros, entre elas a rede de abastecemento á Baixa de Sofán (686.312 euros); o centro social de Xoane-Goiáns, en execución (354.835,94 euros); ou a última fase da travesía de Sísamo, que empezará a executarse nos vindeiros días, por importe de 2.236.216,61 euros.

Ramón Varela, concelleiro de Contratación, asegura que “máis de cinco millóns foron para investimentos no rural”. Anticipa ademais que 2024 será outro ano de récord, “malia as dificultades que se presentan, en parte pola inflación, que fixo que houbese que revisar varios proxectos, ou que, como se nos traslada, as empresas non atopan suficiente persoal no mercado para facer fronte a este elevado volume de obra”.