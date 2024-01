O vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, na compaña do alcalde de Zas, Manuel Muíño, supervisou o estado da Torres do Allo co fin de buscar solucións aos problemas de filtracións de humidade detectadas no inmoble, especialmente nos muros e nas cubertas. Entre as opcións baralladas figura a renovación dos teitos do que está considerado como o pazo máis antigo de Galicia.

Asemade, Deputación e Concello coinciden na necesidade de mellorar a accesibilidade dos baños de persoas con mobilidade reducida. O conxunto das Torres do Allo é, segundo Xose Regueira, “un dos patrimonios máis emblemáticos da comarca e da provincia e, por iso, debemos protexelo e impulsalo”. El lino, un tesoro con gran futuro O vicepresidente provincial tamén se achegou ata Brandomil para coñecer os novos achados arqueolóxicos e reuniuse coa presidenta da Asociación de Amigos do Liño, Carmen Riveiro, para planificar unha nova xornada sobre o liño nas Torres do Allo, prevista inicialmente para a segunda quincena de xuño.