O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou este martes Coristanco, onde o alcalde, Juan Carlos García, lle trasladou varias propostas de mellora de centros educativos e outros edificios públicos do municipio.

No encontro, no que tamén participou e o xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Indalecio Cabana, abordáronse diversos asuntos en materia de educación e cultura, de interese para ambas as partes, e unha das principais demandas foi a mellora do CPI Alcalde Xosé Pichel, da capital municipal. Hai que lembrar que a Xunta promove na Costa da Morte 31 obras en centros educativos, que suporán un investimento de case 4,7 millóns de euros.

O plan contempla trece grandes actuacións en colexios e institutos dos municipios de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Cee, Coristanco, A Laracha, Laxe, Ponteceso e Fisterra, ademais de dezasete obras menores e a instalación de placas fotovoltaicas nos institutos Monte Neme, de Carballo, e Fernando Blanco de Cee. Unhas melloras que se enmarcan no Plan de Nova Arquitectura promovido pola Xunta.