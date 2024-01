O executivo municipal de Dodro vén de reforzar o persoal municipal de servizos sociais ao tempo que traballa na mellora do servizo de axuda no fogar e o de educadora familiar. O alcalde, Xabier Castro, explica que é unha das prioridades do seu goberno “son os servizos sociais, xa sexan como axuda directa no Concello ou con servizos como o de axuda a domicilio”, calificándoos de “unha prioridade” para a que traballan de cara a que funcionen “do mellor xeito posible”, indicaban.

Foi este mércores cando a xunta de goberno local aprobaba a creación dunha bolsa de traballo temporal destinada a cubrir as posibles baixas do servizo de axuda ao fogar. E, por outra banda, o Concello agarda tamén que se acelere o proceso de consolidación laboral que se iniciou hai meses para cubrir a vacante de educadora familiar. Hai que lembrar que nas últimas semanas os servizos sociais do municipio de Dodro víronse afectados pola baixa da funcionaria titular, á que seguiu unha segunda baixa da substituta. Ao fío, dende a alcaldía lembran que esta segunda baixa foi xa cuberta, e esta semana incorporouse unha traballadora máis que reforza esta área tan importante.