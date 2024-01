El vandalismo ha vuelto a sacudir, por segunda vez en menos de tres meses, a la casa común Marisa Mirás de Teo, lo que ha valido una “enérxica condena” por parte del Concello, que también ha presentado denuncia ante la Policía Local. En esta ocasión, los gamberros se ensañaron con dos puertas y sus cerraduras, pese a que una de ellas (la que da acceso a los baños) ni siquiera estaba cerrada.

“Queremos deixar claro que, ante este tipo de accións, buscaranse aos culpables para que paguen polos seus actos”, apuntaban desde la administración local, recordando que en noviembre de 2023 ya habían hecho de las suyas en el mismo inmueble. La denuncia ha sido interpuesta por la concejalía de Cultura e Patrimonio teense. “Unha vez máis, dende o Concello insistimos na necesidade de dar coa raíz do problema e atallalo canto antes, para que este tipo de condutas incívicas non se volvan repetir no noso municipio, xa que é a segunda vez que se leva a cabo este tipo de actuacións violentas”, añadían las mismas fuentes.