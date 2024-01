La Autoridad Marítima Nacional de Portugal ha encontrado este viernes cantidades “poco significativas” de partículas de plástico en la costa de Viana do Castelo y Caminha, pero desconoce si el material está relacionado con los pélets que llegaron a la costa española. Algunas de las partículas de plástico encontradas en la playa de Cabedelo, en Viana do Castelo, y cerca del Fuerte do Cão, en Vila Praia de Âncora, en Caminha, “muestran signos de desgaste”.

En Asturias se recogieron 3,5 kilos de pélets. El Gobierno del Principado dijo que, aunque la cifra puede parecer pequeña, “no se debe banalizar el riesgo que implica para los ecosistemas y la salud humana”. En cuanto al seguimiento de la posible llegada de pélets a otras comunidades españolas, los recogidos en la costa vasca fueron analizados y no corresponden al vertido del Toconao. Tampoco se espera que puedan llegar a las playas de Euskadi residuos procedentes de esa carga en los próximos cuatro días, en base a las predicciones y simulaciones realizadas. En Cantabria, el dispositivo de vigilancia y limpieza trabajó este viernes en ocho playas y se va a mantener activo durante todo el fin de semana a expensas de recibir las analíticas que ha encargado el Gobierno regional para saber si los restos hallados son contaminantes y si proceden del vertido de Toconao. La Marina Mercante concuerda con el Gobierno central e insiste en que el submarino por control remoto Comanche “no puede actuar a la profundidad a la que está el contenedor” perdido por el Toconao en la costa portuguesa. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo que el Gobierno tampoco quiso bajar en su momento al Villa de Pitanxo “y acabó bajando”. “Queremos saber si el contenedor, el origen de todo, aún tiene esos sacos dentro. La Xunta no puede saber en este momento donde está”, añadía Rueda. El informe que la Organización Marítima Internacional publicó en 2023 tras un caso similar ocurrido en 2021 en Sri Lanka, analiza diferentes posibles resultados cuando un contenedor cae al mar. Para el caso del vertido gallego, son dos las hipótesis: que un contenedor se pierda por la borda, tras lo cual se hunde o continúa a la deriva durante un tiempo, y luego se rompe y libera carga; o que se hunda intacto hasta el fondo, por lo que no se libera ninguna carga inmediatamente. Sin embargo, y a este último respecto, si se deja en el lugar durante largos períodos, “la integridad estructural de un contenedor hundido puede verse comprometida”, indica el informe, derramando posteriormente su contenido. En caso de que llegue intacto al fondo, la IMO recomienda “asegurarlo lo más rápido posible y, si es factible y apropiado, sacarlo del fondo”. Por otra parte, en los concellos afectados por la marea plástica se han organizado limpiezas para este fin de semana. Así, el colectivo Noia Limpa organizó una en la que colabora el Concello aportando material y coordinando. El punto de encuentro será el aparcamiento de la playa de Boa este sábado a las 11.00 horas. También el Concello de Ribeira organizó una en colaboración con Greenpeace para este sábado entre las 10.00 y las 13.30 horas. Hasta el momento se han inscrito ya más de un centenar de personas. Meteogalicia estima que las condiciones meteorológicas para la llegada de pélets al litoral serán “propicias” a partir de la tarde de este sábado y, especialmente, el domingo. El sábado está prevista la llegada de los restos de la borrasca Hipólito. Estima que el sábado por la tarde el viento tome un componente “más sur” y el domingo suroeste.