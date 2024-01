Muy pocas veces una aportación de 1.500 euros dio para tanto. En concreto, es la cantidad que cedió el Ayuntamiento de Ames al Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para que el centro de menores Esperanza de Katembe (Mozambique) pudiera plantar las semillas de sus cultivos y criar los pollos que mejorarán la alimentación de sus 28 jóvenes usuarios. Y no se queda ahí la cosa, porque además está previsto adquirir material escolar, uniformes, medicinas, así como formar en actividades agropecuarias.

Desde el Fondo Galego (que integra a 103 administraciones locales del país de los mil ríos) recuerdan que Mozambique tiene una población de 28 millones de habitantes, de los que tres de cada cuatro vive en la pobreza, y cerca del 60% “subsisten con 1,25 dólares ao día”. La ayuda maiana, en concreto, se orientó al centro de menores Esperanza –ubicado en el distrito de Katembe-Ciudad de Maputo– que vive una situación “moi precaria” y alberga chavales en situación de vulnerabilidad por ser huérfanos, haber sido abandonados o pasar situaciones de violencia. “A falta de fondos levou a súa dirección a explorar a posta en marcha de actividades económicas que xeren ingresos para completar o orzamento necesario e que á vez, garantan a alimentación adecuada” de los pequeños. Y entre las posibles actividades viables, se eligió la puesta en marcha de una unidad de cría de pollos, así como huertas para el cultivo de verduras y legumbres.

Para ello es necesario, además de voluntad, dinero, y los 1.500 euros que aportó Ames han servido ya para instalar el pertinente gallinero, comprar las aves y habilitar las huertas. Pues bien, según trasladaban desde el Concello de Ames, y después de cubrir las necesidades alimenticias de la comunidad infantil, “a venda de ovos e verduras excedentes contribuirá a sufragar os gastos diarios do centro”, trasladaban.

Pero, según reseñaban los cooperantes, surgió un problema añadido con la adquisición de material escolar y medicinas, ya que “non puido ser realizada coa subvención concedida debido ao incremento do prezos” de algunos de los insumos. Aún así, no hay mal que por bien no venga, ya que esta previsto que a lo largo de este trimestre de 2024 “poidan ser sufragados polos rendementos económicos da venda de excedentes da produción de ovos e hortalizas”.

Según la Dirección de Muller e Acción Social da Cidade de Maputo, dependiente del Ministerio del Gobierno de Maputo, la madre del cordero que se traduce en el crecimiento de menores en situación de máxima vulnerabilidad se debe al VIH y otras enfermedades endémicas, como la malaria. Pero mayormente “foron a guerra e os desprazamentos desde todo o país á capital, a desestruturación familiar provocada polo abandono da muller e dos fillos por parte do marido, e a violencia de xénero”. Y, al respecto, existe un programa de localización y reintegración familiar de niños perdidos o abandonados, una acción nada sencilla por la falta de inscripción en el registro civil de muchos de estos impúberes, así como un programa de adopción y tutela, “pero non todos os menores conseguen atopar á súa familia ou un fogar de acollida”, alertaban.