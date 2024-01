O alcalde de Lalín, José Crespo, presidiu este luns a reunión do xurado dos XXX Premios de Gastronomía de Galicia. O galardón Pepe Solla ao labor de toda unha vida dedicada á gastronomía recaeu en Jesús García Barcia, do restaurante O Retiro da Costiña (Santa Comba), por continuar a tradición familiar cunha proposta gastronómica que suma combinación de produtos locais, tradición e innovación durante toda a súa vida profesional. O premio ao profesional que máis se distinguira na potenciación da cociña galega recaeu en Diego López Portas, de La Molinera, xoven chef lalinense cunha dilatada carreira profesional que asumiu o mando dos fogóns do negocio familiar baseado nunha oferta innovadora de cociña galega. O xurado distinguiu co premio á empresa ou entidade que máis contribuíu á promoción da gastronomía galega e dos produtos gastronómicos galegos a La Central Heladera (San Ciprián das Viñas, Ourense) por ser especialista en xeado artesán, elaborado con produtos gourmet, de proximidade e de primeira calidade, que se está implantando progresivamente na meirande parte da xeografía galega. Así mesmo, o xurado concedeu o premio ao pequeno produtor galego a Carnes y Embutidos Caballero de Viana, de Chantada (Lugo), na persoa de José Moure González, dedicada á cría de porco celta e á fabricación e comercialización de embutidos de ditos porcos. Destaca pola súa calidade e procura e raíces esenciais do porco celta. Por último, o galardón á adega ou empresa vitivinícola recaeu na Bodegas Albamar de Cambados, dedicada á produción, con tesón e esmero, de viño Albariño cun gran valor engadido. Estes recoñecementos entregaranse xunto ao Premio Álvaro Cunqueiro na Gala do Cocido o vindeiro venres 2 de febreiro, que se celebrará no Lalín Arena e que retransmitirá a TVG.