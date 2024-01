Cun sentimento “agridoce e de tristeza”, Ricardo Pérez y Verdes, director do Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), un dos únicos espazos que recolle a historia dos xogos e deportes tradicionais de todo o mundo, fai balance do ano 2023 e do décimo aniversario do centro, sinalando con pesar que “foi o que foi, aínda que podería ser moito mellor”. E é que, dende o pasado 16 de setembro, nas portas colga o cartel de “pechado ata novo aviso”, debido á falta de persoal, á avanzada idade do director-guía e á incógnita de saber se o Concello de Ponteceso renovará o convenio coa Fundación Ricardo Pérez y Verdes, titular do museo.

Nesas circunstancias celebraron o décimo aniversario do Melga, que foi “o máis amargo, frustrante e infeliz de todos”, subliña, logo de ter que aprazar as actividades programas da Semana Grande. Unha decisión que foi adoptada polo padroado da fundación despois dunha xuntanza urxente e extraordinaria co alcalde, José Manuel Mato, e constatar que “o apoio e a colaboración eran nulos”.

A pesar diso, no último trimestre o museo cumpriu con todos os compromisos de visitas guiadas que xa tiñan concertadas con anterioridade.

Dende o goberno local condicionan a disposición do técnico necesario para atender o museo a contar coa partida orzamentaria necesaria e á aprobación da Relación de Postos de Traballo municipal.

Con todo, e á espera de que se concrete cal será o futuro do Museo Etnolúdico de Galicia, no balance de 2023 aparecen rexistros positivos. Así, o pasado ano o espazo museístico acolleu 78 visitas guiadas, nas que participaron 2.718 persoas, ás que hai que engadir outras 1.092 que percorreron as súas salas por libre. A maioría dos visitantes chegaron de distintos puntos da xeografía galega, e un dez por cento fixérono dende outras comunidades e países.

Asemade, nos dez festivais de xogos e deportes tradicionais organizados polo Melga participaron máis de 2.000 persoas, polo que foron preto de 6.000 as que, dun xeito ou doutro, gozaron das actividades lúdicas e formativas promovidas polo museo.

Ao longo do pasado ano o Melga incrementou o seu fondo museístico con tres doazóns e máis dun cento de adquisicións de pezas.

Dito centro formalizou tamén a irmandade co Museo do Brinquedo Popular Tradicional de Loureiro-Cernache-Coimbra (Portugal) e o seu director, Ricardo Pérez y Verdes, foi distinguido co Premio COLEF-Galicia-23 e co Premio ao Profesional Colexiado do ano 2022 na especialidade de Educador Físico e Deportivo, ademais de ser finalista do Premio Nacional del Consejo de Educación Física y Deportes. E, o máis importante, non tira a toalla e seguirá loitando polo Melga.