O dispositivo despregado pola Xunta nas praias e no mar para a recollida dos pélets perdidos polo mercante Toconao en augas portuguesas permitiu recuperar ata o momento preto de 2.800 quilos deste material, o equivalente a 111 sacos, segundo informou a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Salientou que desde o pasado día 10 de xaneiro tamén se retiraron dos areais máis de 6.000 quilos doutros plásticos asimilables a residuos urbanos.

O operativo de vixilancia, detección e limpeza por terra e mar está integrado por máis de 400 efectivos repartidos por 58 praias pertencentes a 28 concellos. Mentres, por mar o Servizo de Gardacostas continúa a facer un seguimento da situación mantendo activos os helicópteros Pesca 1 e Pesca 2, catro embarcacións de gran porte (o Sebastián de Ocampo, o Irmáns García Nodal, o Ría de Vigo e a Mar de Galicia) así como 11 patrulleiras de menores dimensións. A este operativo engádese o avión de Salvamento Marítimo do Estado Rosalía de Castro.

Ángeles Vázquez destacou o importante esforzo que realiza o persoal de Gardacostas para colaborar no operativo “e cubrir a falta de medios do Goberno central sen desatender outras obrigas como o apoio aos máis de 4.000 buques pesqueiros e arredor de 2.000 barcos bateeiros da comunidade, o salvamento ou a vixilancia e control da frota”. De feito, lembrou que o Pesca 2 participou a pasada madrugada no rescate de cinco tripulantes dun pesqueiro que embarrancou fronte a Ribadeo.

A responsable autonómica incidiu en que as previsións meteorolóxicas e de correntes para os próximos días son menos favorables para a chegada de pélets á costa galega, tal como recolle a simulación realizada polos técnicos do Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) sobre a deriva dos sacos perdidos polo Toconao desde comezos de decembro.

“Esa simulación está feita partindo da base de que todos os sacos saíron do contedor. Dese xeito estariamos practicamente libres dos sacos, pero non podemos afirmalo rotundamente, por iso pedimos información ao Goberno central sobre o estado do contedor e ese robot para, se aínda ten sacos dentro, poder selalo. Pero non tivemos ningún tipo de resposta”, lamentou a vicepresidenta segunda en alusión a que o Executivo central, máis dun mes despois de producirse o incidente, aínda non fixo unha avaliación de riscos deste episodio.

Tamén explicou que a Xunta está en contacto continuo cos concellos para recabar información sobre as cantidades de pélets recollidos polo seu persoal, voluntarios ou outras entidades e que teñen depositados nos seus almacéns para contar con información máis detallada.

En canto á creación do comité científico, salientou que xa está conformado e que este venres se celebrará o acto de constitución na sede do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar). “Neste organismo, aberto a novas incorporacións, están 17 expertos de 11 entidades entre as que se inclúen as tres universidades galegas, centros relacionados coa investigación do medio mariño, organizacións ambientais e outras administracións a través de organismos dependentes do Goberno central”, detallou a vicepresidenta.

O obxectivo deste ente de nova creación será elaborar un plan de seguimento sobre os efectos dos plásticos a curto, medio e longo prazo; análise dos efectos deste material nos ecosistemas mariños, con especial atención á fauna mariña e da avifauna costeira; e valoración das boas prácticas e das regulamentacións necesarias para prever posibles verteduras plásticas. “Ademais permitirá avanzar nas boas prácticas e avaliar cuestións de interese no eido normativo para trasladar ao Goberno central ou á Comisión Europea”, engadiu a vicepresidenta segunda.

Ángeles Vázquez tamén informou de que a Xunta xa remitiu á Fiscalía “un informe xeral e completo” sobre a situación do episodio dos pélets en Galicia e do traballo feito “non só nos espazos protexidos como o parque nacional ou o parque natural, senón de todo o acontecido desde o primeiro momento”. Nesta liña, lamentou que Galicia segue “sen noticias” da activación dos plans nacionais de loita contra a contaminación mariña, polo que a Xunta se porá en contacto co Executivo central para ver que está a facer para reclamar a quen corresponde os danos causados pola perda dese contedor de pellets por parte do mercante Toconao.

Contratacións

Pola súa banda, dúas empresas contratadas pola aseguradora do mercante están a contratar máis persoal en Costa da Morte. Unha delas está a seleccionar traballadores para limpar os areais de Cee, Corcubión e Fisterra, e outra, Leibar del Naval, contratou este mércores a trinta persoas para limpar na costa de Camariñas, segundo confirmou o concelleiro de Medio Ambiente, Sergio Caamaño.

Ante a elevada resposta á oferta laboral, foi preciso realizar un sorteo para seleccionar as 30 persoas, “e o resto pasarán a unha lista de agarda por se fose necesario ampliar o dispositivo ou cubrir baixas”, sinalou o edil camariñán.

Limpezas

Pola súa banda, os colectivos Noia Limpa, Retoque Retro, Refix e Mar de Fábula organizarán dúas novas limpezas de praias o venres, día 19, ás 16.00 horas, no areal de Bens (A Coruña), e o sábado, día 20 ás 12.00 horas, na praia de Cabeiro (Porto do Son). As persoas interesadas en colaborar poden inscribirse a través de internet en https://refixyourself.com/limpieza-pellets.

Adega tamén convocou novas limpezas en praias de Cangas, Muros e Barreiros. Terán lugar o sábado, día 20. O voluntarios interesados xa poden inscribirse a través dos formularios habilitados pola asociación. No caso de Muros debe facerse en https://goo.su/oV88BUh. Os inscritos recibirán por correo electrónico a información sobre o puntos de encontro e praias.

Pedro Blanco: "A Xunta non está sacando todos medios que di”

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, reiterou este mércores a colaboración do Executivo central no operativo de búsqueda e recollida de pélets e sinalou que están “cumprindo” co traslado de información á Xunta, ao tempo que afeou que esa correspondencia non se produza na outra dirección. Puxo ademais en dúbida o operativo autonómico, sinalando que a Xunta “non está sacando todos os medios que di”.

Defendeu que o Goberno central está sendo “absolutamente transperente” e mobilizanzo “todos os medios, tanto aéreos como marítimos, cando é necesario”. Non obstante, reiterou que ten a sensación de que “esa non é a solución, xa que os pélets hai que buscalos en terra”.

A este respecto, apuntou que “en mes e medio”, desde a perda dos contedores do Toconao, só se recolleron catro sacos dentro do operativo, un na zona de bateas no Grove, outro que se atopou “en terra, nunhas rochas” e outros dous que “a Xunta di que se recolleron, pero dos que non temos ningún dato”, o que, engadiu, “dalgunha maneira avala o criterio da Organización Marítima Internacional de que a fórmula do rescate é facéndoo en terra, nas praias e nas zonas de costa”.

Pedro Blanco sinalou ademais que o retén de persoal solicitado pola Xunta para traballar en terra “está preparado para actuar onde e no momento en que se nos diga”. Non obstante, engadiu, “parece que a Xunta non ten interese en que os traballadores do Estado recollan pélets”. Cualificou de novo de “suspenso” a xestión da Administración autonómica.